استقل 157 شخصاً، بينهم 8 من أفراد طاقم العمل، طائرة من طراز بوينغ بوينغ 737 ماكس 8 في الرحلة رقم (ET302) المتجهة من مطار بولي في أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، في الساعة 8.38 صباحاً بالتوقيت المحلي، وكانت تلك آخر رحلة، إذ فقدت الطائرة الاتصال مع برج المراقبة بعد ذلك بدقائق، في تمام الساعة 8.44 صباحاً.

لم تمر دقائق على إقلاع الطائرة حتى تحطَّمت قرب بلدة بيشوفتو، التي تقع على بُعد 62 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ضحايا من33 دولة

كان على متن الطائرة عدد كبير من الأجانب، إذ أكدت هيئة الإذاعة الإثيوبية أن مواطنين من 33 دولة كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وأكدت عدم وجود أي ناجين.

وحسب وكالة الأناضول فإن من بين ضحايا طائرة الركاب الإثيوبية 12 عربياً هم 6 مصريين ومغربيَّان ويمني وسوداني وسعودي وصومالي.

ومن بين الضحايا أيضاً 32 كينياً و9 إثيوبيين، و18 كندياً، و8 إيطاليين، و8 صينيين، و8 أمريكيين، و7 فرنسيين و7 بريطانيين. بالإضافة إلى 5 من هولندا، و4 من الهند، و4 من سلوفاكيا، و3 من النمسا، و3 من السويد، و3 من روسيا، و2 من إسبانيا، و2 من بولندا، و2 من إسرائيل، و1 من كل من بلجيكا، وإندونيسيا، والنرويج، وصربيا، وتوغو، وموزمبيق، ورواندا، وأوغندا.

وكان من بين الركاب ركاب مسجّلون على أنهم يحملون جوازات سفر صادرة من الأمم المتحدة، ولم تعرف جنسياتهم الأصلية على الفور.

وقف استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس 8

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية على حسابها على تويتر، الإثنين 11 مارس/آذار 2019، وقف استخدام أسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس 8 حتى إشعار آخر، وذلك بعد يوم واحد من تحطم طائرتها من نفس الطراز.

وأمرت الصين كذلك كل شركاتها للطيران بتعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 بعد حادث الطائرة الإثيوبية.

ويعد هذا ثاني حادث تحطم لطائرة من طراز 737 ماكس التي دخلت الخدمة في 2017.

ففي أكتوبر/تشرين الأول تحطمت طائرة من طراز 737 ماكس لشركة ليون إير الإندونيسية أثناء رحلة داخلية بعد 13 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا، ما أدى إلى مصرع كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصاً.

يذكر أن الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة هي من أكبر شركات الطيران في القارة الإفريقية من حيث حجم أسطول طائراتها. وقالت الشركة في وقت سابق إنها تتوقع نقل 10.6 مليون راكب في العام 2018.

وكان آخر حادث كبير تتعرض له إحدى طائرات الشركة الإثيوبية في يناير/كانون الثاني 2010 عندما سقطت الطائرة بعد أن أقلعت من بيروت بفترة وجيزة.

القدر ينقذ أحمد

وكشف موقع جلوبال نيوز عن قصة ناجٍ من الموت على متن الطائرة بعد أن فشل في اللحاق برحلته على متن الطائرة المتحطمة، حيث قال أحمد إن رحلته كانت من دبي إلى نيروبي في كينيا، إلا أنه كان لا بد أن يهبط في أديس أبابا، ثم يحوّل منها إلى طائرة نيروبي.

وأوضح الشاب الذي لم يفصح عن جنسيته، أن الطائرة القادمة من دبي إلى أديس أبابا تأخرت، ما أضاع عليه الرحلة على متن الطائرة الأولى.

وأكد أن سلطات المطار عرضت عليه انتظار الرحلة الثانية والتي ستقلع في تمام الحادية عشرة، بعد فوات الرحلة المقررة له، وهو ما أنقذه من موت محقق على متن الطائرة التي تحطمت بعد دقائق من إقلاعها.