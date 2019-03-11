سياسة
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أسرة الناشطة السعودية لجين الهذلول: السلطات تبدأ محاكمتها الأربعاء المقبل
قالت أسرة الناشطة السعودية لجين الهذلول إن السلطات السعودية أخطرتها ببدء محاكمتها يوم الأربعاء المُقبل، وقال أخوها وليد "سوف تُعقد أول جلسة محاكمة للجين في المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب".
أسرة الناشطة السعودية لجين الهذلول: السلطات تبدأ محاكمتها الأربعاء المقبل
نشطاء قالوا إن الهذلول ومحتجزين آخرين يتعرضون للتعذيب
11 مارس 2019

من المتوقع أن تبدأ محاكمة لجين الهذلول، التي تُعد واحدة من ضمن نحو عشرة مدافعين بارزين عن حقوق المرأة في السعودية، يوم الأربعاء، وفقاً لما قالته أسرتها على تويتر.

وقال نشطاء ومقربون من الهذلول إنها وعدداً من المحتجزين مسجونون في حبس انفرادي ويعاملون بشكل سيئ ويتعرضون لتعذيب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي.

وقال أخوها وليد على تويتر، الأحد، "سوف تُعقد أول جلسة محاكمة للجين يوم الأربعاء القادم الساعة 8 صباحاً في المحكمة المتخصصة، وهي المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب".

وأضاف "لم يُسمح لها بتوكيل محامٍ ولم تُعطَ لائحة الاتهام".

من جهتها قالت شقيقتها علياء الهذلول "تم إخبار لجين اليوم أنها ستحال إلى المحكمة والجلسة الأولى ستعقد بعد يومين، أي يوم الأربعاء 13 مارس/آذار الساعة الثامنة صباحاً، في المحكمة المتخصصة (محكمة الإرهاب)، ولم يتم تسليمها صحيفة الدعوى ضدها حتى الآن (لائحة اتهام)، وليس لديها محامٍ".

ونفى المسؤولون السعوديون هذه الادعاءات بوصفها "كاذبة"، وأدى احتجاز هؤلاء النشطاء إلى زيادة الانتقادات الدولية للسعودية بعد أن أثار قتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في القنصلية السعودية بإسطنبول غضباً عالمياً.

ودعت أكثر من 30 دولة، من بينها كل دول الاتحاد الأوروبي، الرياض الأسبوع الماضي للإفراج عن النشطاء، في أول انتقاد للسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ إنشائه في 2006.

وقال وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني إنهما أثارا هذه القضية مع السلطات السعودية خلال زيارات جرت في الآونة الأخيرة.

ولم يرد مكتب اتصالات الحكومة السعودية على طلب وكالة رويترز التعليق، ولكن مكتب النائب العام قال في وقت سابق من الشهر الجاري إنه أكمل تحقيقاته مع المحتجزين ويُعد لمحاكمتهم.

وكان النائب العام السعودي قال في يونيو/حزيران الماضي إنه تم إلقاء القبض على خمسة رجال وأربع نساء واحتجازهم للاشتباه في الإضرار بمصالح البلاد وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج، ونددت بهم وسائل الإعلام السعودية على نطاق واسع بوصفهم خونة.

ودافعت الهذلول عن إنهاء حظر قيادة النساء للسيارات ونظام وصاية الرجل في السعودية، وكانت احتُجزت من قبلُ 37 يوماً في 2014 بعد أن حاولت قيادة سيارة من دولة الإمارات إلى السعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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