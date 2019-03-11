سياسة
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أردوغان: تركيا لن تسمح بتشكيل حزام إرهابي مناهض لها شمالي سوريا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستقيم منطقة آمنة شمالي سوريا تمكّن السوريين في تركيا من الرجوع إلى بلادهم بسلام، وأضاف أن تركيا لن تسمح بتشكيل حزام إرهابي مناهض لها شمالي سوريا.
أردوغان: تركيا لن تسمح بتشكيل حزام إرهابي مناهض لها شمالي سوريا
أردوغان يقول إن تركيا دولة وحكومة ستُفشل جميع المخططات التي تحاك ضدها في الانتخابات المقبلة / AA
11 مارس 2019

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ستوقف التنظيمات الإرهابية عند حدّها على طول حدودها الجنوبية مع سوريا والعراق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، خلال تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة إسكندرون في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

وقال أردوغان إن "تركيا لن تسمح بتشكيل حزام إرهابي مناهض لها شمالي سوريا من قبل تنظيم YPG/PKK الإرهابي".

وأضاف "سنوقف التنظيمات الإرهابية عند حدّها على طول حدودنا الجنوبية انطلاقاً من منطقة منبج، مثلما ألحقنا الهزيمة بها في عفرين".

وأشار أردوغان إلى أن بلاده ستقيم منطقة آمنة شمالي سوريا، تمكّن السوريين في تركيا من الرجوع إلى بلادهم بسلام.

وشدّد على أن الجهات المعادية لتركيا والمتورطة في التعاون مع التنظيمات الإرهابية تترقب الانتخابات المحلية في 31 مارس/آذار الحالي، وتتمنى خسارة حزب العدالة والتنمية فيها.

وأعرب أردوغان عن ثقته في أن تركيا دولة وحكومة ستُفشل جميع المخططات التي تحاك ضدها في الانتخابات المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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