سياسة
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السفارة التركية في الكويت تنفي مزاعم تمس مُلاك العقارات الأجانب في تركيا
أصدرت السفارة التركية في الكويت بياناً نفت فيه أخباراً تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضرائب عقارية جديدة في تركيا تُفرض على المُلاك الأجانب دون نظرائهم الأتراك.
السفارة التركية في الكويت تنفي مزاعم تمس مُلاك العقارات الأجانب في تركيا
تركيا تنفي مزاعم حول زيادات ضريبية على مُلاك العقارات الأجانب فقط في البلاد
10 مارس 2019

نفت السفارة التركية في الكويت ما تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فرض ضرائب مرتفعة على ملاك العقارات الأجانب فقط من تركيا.

وأكدت السفارة، في بيان صدر عنها الأحد، أن "الأخبار التي تم تداولها في وسائل الإعلام الاجتماعية، والتي تدّعي أن الترتيبات القانونية التي أقِرت في تركيا مؤخراً تؤثر سلباً على الأجانب الذين يمتلكون العقارات هي أخبار لا أساس لها من الصحة، ولا صلة لها بالحقيقة".

وأوضح البيان أنه "لا يوجد فرق في المعاملة بين المواطنين الأتراك والأجانب في مسألة الضرائب"، لافتاً إلى أن "الزيادة الضريبية العقارية ليست مفرطة كما تم تعميمها في وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما هي ضمن معدل إعادة التقييم الذي تقوم به وزارة الخزينة والمالية سنوياً".

وناشدت السفارة "أصدقاءنا الكويتيين ألا يثقوا في مزاعم لا أساس لها من الصحة يتم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي".

مصدر:TRT عربي
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