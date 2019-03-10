نفت السفارة التركية في الكويت ما تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فرض ضرائب مرتفعة على ملاك العقارات الأجانب فقط من تركيا.

وأكدت السفارة، في بيان صدر عنها الأحد، أن "الأخبار التي تم تداولها في وسائل الإعلام الاجتماعية، والتي تدّعي أن الترتيبات القانونية التي أقِرت في تركيا مؤخراً تؤثر سلباً على الأجانب الذين يمتلكون العقارات هي أخبار لا أساس لها من الصحة، ولا صلة لها بالحقيقة".

وأوضح البيان أنه "لا يوجد فرق في المعاملة بين المواطنين الأتراك والأجانب في مسألة الضرائب"، لافتاً إلى أن "الزيادة الضريبية العقارية ليست مفرطة كما تم تعميمها في وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما هي ضمن معدل إعادة التقييم الذي تقوم به وزارة الخزينة والمالية سنوياً".

وناشدت السفارة "أصدقاءنا الكويتيين ألا يثقوا في مزاعم لا أساس لها من الصحة يتم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي".