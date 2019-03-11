سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 11 مارس/آذار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 11 مارس/آذار 2019
بوتفليقة عاد إلى الجزائر في ظل استمرار احتجاجات تندد بترشحه لولاية خامسة / Getty Images
11 مارس 2019

أهمالأحداث:

بوتفليقة يعود إلى الجزائر في ظل تواصل الاحتجاجات المنددة بترشحه لولاية خامسة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس يكلّف محمد اشتية بتشكيل الحكومة الجديدة.

الجديد على TRT عربي:

بوتفليقة يعود إلى الجزائر في ظل استمرار الاحتجاجات والإضراب

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      بوتفليقة يعود إلى الجزائر في ظل تواصل الاحتجاجات

      عاد إلى الجزائر، مساء الأحد، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أسبوعين من العلاج في أحد مستشفيات مدينة جنيف السويسرية، حسب مصادر متطابقة. [الأناضول]

      ولا تزال الاحتجاجات المنددة بترشح بوتفليقة لولاية خامسة مستمرة؛ إذ شهدت الجزائر العاصمة ومدن أخرى، الأحد، مظاهرات خرج فيها مئات الطلاب، فضلاً عن دخول بعض أصحاب المحال التجارية في إضراب جزئي استجابة لدعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. [TRT عربي]

      وفي تطور ملحوظ قال قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، إن الجيش والشعب يجمعهما "تعاطف وتضامن"، ويشتركان في "نظرة واحدة" إلى مستقبل الجزائر. [TRT عربي]

      الرئيس الفلسطيني يكلّف محمد اشتية بتشكيل الحكومة الجديدة

      قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الرئيس محمود عباس كلّف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية بتشكيل الحكومة الـ18. [وكالة الأنباء الفلسطينية]

      وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد اشتية أن الوحدة الوطنية والتحضير للانتخابات القادمة والتخفيف من معاناة المواطنين ستكون من أولوليات حكومته الجديدة. [TRT عربي]

      وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أوصت، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأن يكون رئيسها أحد أعضاء اللجنة، مبررة الدعوة بـ"تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس". [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي
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