سياسة
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رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف: الوحدة الوطنية والانتخابات أولوية حكومتي
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد اشتية أن الوحدة الوطنية والتحضير للانتخابات القادمة والتخفيف من معاناة المواطنين، ستكون من أولوليات حكومته الجديدة.
رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف: الوحدة الوطنية والانتخابات أولوية حكومتي
محمد اشتية يقول إن مهمة حكومته ستكون استعادة الوحدة والتخفيف من معاناة المواطنين
10 مارس 2019

قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد اشتية، إن مهمة حكومته استعادة الوحدة الفلسطينية، والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأضاف اشتية، في أول تصريح له، لوكالة الأناضول "بتوجيهات من الرئيس، مهمة الحكومة تحقيق الوحدة، وإنهاء الانقسام، ونستعيد غزة للشرعية الوطنية".

ومضى "مهمتنا العمل ما نستطيع للتحضير للانتخابات القادمة".

وقال "الذي يهمني ويهم الرئيس أننا نريد رفع المعاناة عن الناس والقهر، وشعبنا يستحق كل جهد وأدرك أننا نمر بظروف صعبة، والناس قادرة على أن تحمل المشروع عندما يكون هناك فريق واحد قادر على الأمر".

وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لرامي الحمد الله.

وشغل اشتية، منصب رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" (مؤسسة رسمية).

وأوصت اللجنة المركزية لفتح، نهاية يناير/كانون ثاني الماضي، بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأن يكون رئيسها أحد أعضاء اللجنة، مبررة الدعوة بـ"تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس".

وقبل عباس في 29 من الشهر ذاته، استقالة حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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