أصدرت محكمة طوارئ سودانية، الأحد، حكماً بالسجن لمدة أسبوع، والغرامة على نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض مريم الصادق المهدي.

وقالت نون كشكوش المحامية وعضو هيئة الدفاع عن المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ، إن "قاضي محكمة طوارئ الأوسط بمدينة أم درمان، أصدر أمراً فورياً بالسجن لمدة أسبوع والغرامة بنحو 43 دولاراً امريكياً في مواجهة مريم المهدي".

وأضافت أن "مريم رفضت دفع الغرامة".

واعتُقلت مريم ضمن العشرات من المحتجين، من أمام دار حزب الأمة وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة.

وفي وقت سابق اليوم، فرقت قوات الأمن السودانية المئات من المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع قبيل توجههم إلى مبنى البرلمان.

وأمس السبت، قضت محكمة بالسجن والجلد على 9 فتيات على خلفية مشاركتهن في الاحتجاجات، وهو الحكم الأول بالجلد منذ بدء محاكمة المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ الأسبوع الماضي.

وأصدر الرئيس عمر البشير، 25 فبراير/شباط الماضي، أربعة أوامر طوارئ، تضمنت "إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص".

كما شملت الأوامر "حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأيّة وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات".

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحَبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/شباط الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلاً.