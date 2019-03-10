تحظى دورة تدريس اللغة التركية باهتمام في جامعة إندونيسيا، تحت إشراف أكاديميين تلقوا تعليمهم في تركيا وتخرجوا من جامعاتها.

ويشارك مدرسون متخرجون من تركيا في تدريس اللغة التركية لطلاب جامعة إندونيسيا التي تعدّ واحدة من أرقى الجامعات في العاصمة جاكرتا.

وتنظم الجامعة دورة مفتوحة ومجانية للجميع لمدة 3 أيام في الأسبوع، ويشارك فيها طلاب يخطط بعضهم للدراسة في جامعات تركية.

وتساعد الدورة الطلاب على تعليم اللغة التركية والتعرّف على تركيا وثقافتها كي يتمكنوا من التأقلم بسرعة عندما ينتقلون لتركيا.

ويقول المدرس في الجامعة محمد روفي لوكالة الأناضول إن 3 معلمين يشاركون في تدريس اللغة التركية، ويضيف "تقدّم 100 شخص للتسجيل في دورة اللغة التركية التي افتتحناها، ولكن لم نتمكن من قبول سوى 60 منهم بسبب قلة الصفوف".

ويبيّن روفي أن معظم الطلاب المشاركين في الدورة يرغبون أو يخططون لدراسة الماجستير أو الدكتوراه بالجامعات التركية.

ودرس روفي الدكتوراه بجامعة مرمرة التركية، بمنحة دراسية عام 2011.