سياسة
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السيسي يرشّح عسكرياً لمنصب وزير النقل
رشّح الرئيس المصري، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كامل الوزير، لتولّي منصب وزير النقل. وسيخلف الوزير هشام عرفات الذي استقال بعد اصطدام جرار قطار بمصدات حديدية في محطة القطارات المركزية في القاهرة.
السيسي يرشّح عسكرياً لمنصب وزير النقل
يحمل كامل الوزير رتبة لواء أركان حرب وشغل الوزير منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 2015
10 مارس 2019

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إنه رشح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كامل الوزير لتولي منصب وزير النقل، خلفاً لهشام عرفات الذي استقال بعد اصطدام جرار قطار بمصدات حديدية في محطة القطارات المركزية في القاهرة، واشتعال حريق فيه، ما أدى إلى مقتل 22 شخصاً الشهر الماضي.

وأضاف السيسي الذي كان يتحدث في ندوة بحضور عدد من القيادات السياسية والعسكرية، أنه بعث بالترشيح إلى مجلس النواب، ثم خاطب الوزير الذي يحضر الندوة قائلاً "لك كل الدعم" في المنصب الجديد.

وتوجد في مصر واحدة من أقدم شبكات السكك الحديدية في العالم، لكن تشيع فيها حوادث القطارات. وأسفر حادث تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية عن مقتل أكثر من 40 شخصاً عام 2017.

ويشكو المصريون منذ وقت طويل من أن الحكومات المتعاقبة لا تطبق معايير السلامة الأساسية في شبكة السكك الحديدية. وكما قال السيسي في وقت سابق إن تحديث الشبكة يحتاج إلى مليارات الدولارات.

ويحمل الوزير رتبة لواء أركان حرب، وتقول وسائل إعلام محلية إنه تخرج من الكلية الفنية العسكرية عام 1980، وحصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وشغل الوزير منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 2015، وأشرف على مشروع حفر فرع جديد لقناة السويس أمر به السيسي في فترة رئاسته الأولى، كما أشرف على عدة مشروعات تنمية أخرى.

وقال الوزير في الندوة بعد إعلان ترشيحه إنه سيحاول النهوض بمختلف هيئات وزارة النقل وليس فقط هيئة سكك حديد مصر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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