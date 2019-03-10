سياسة
2 دقيقة قراءة
إضراب جزئي في الجزائر وأنباء عن اقتراب عودة بوتفليقة إلى البلاد
انطلق إضراب جزئي في العاصمة الجزائر ومدن أخرى، استمراراً لموجة الاحتجاجات في البلاد رفضاً لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. في حين هبطت طائرة حكومية جزائرية في مطار كوينترين بجنيف، ويعتقد أنها ستحمل الرئيس بوتفليقة إلى الجزائر.
إضراب جزئي في الجزائر وأنباء عن اقتراب عودة بوتفليقة إلى البلاد
الإضراب الجزئي يأتي استمراراً لموجة الاحتجاجات الرافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة / Reuters
10 مارس 2019

استيقظت العديد من المدن الجزائرية، الأحد، على إضراب جزئي في المحلات التجارية والمواصلات العامة والمدارس، استجابة لدعوات انتشرت على منصات التواصل رفضاً لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وتتداول شبكات التواصل الاجتماعي، منذ أيام، دعوات لإضراب عام، وعصيان مدني، في ظل إصرار السلطات على عدم سحب ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.

وتسببت هذه الدعوات في حالة إقبال كبيرة للجزائريين على السلع والمنتجات في مختلف ولايات البلاد، كما تسببت في وجود طوابير طويلة للمركبات أمام محطات الوقود.

ولوحظ توقف الدراسة بثانويات عامة ومدارس التعليم الابتدائي والمتوسط بالعاصمة كذلك.

كما أظهرت فيديوهات وصور نشرت على منصات التواصل الاجتماعي استجابات متفاوتة للإضراب بولايات عدة على غرار، جيجل وسطيف وقسنطينة، والبويرة وبجاية وتيزي وزو.

وأصدرت جمعية التجار والحرفيين الجزائريين بياناً، ليلة السبت، نفت فيه دعوتها للإضراب، وحثت التجار على مزاولة نشاطهم بصفة عادية.

وسُجل تذبذب في حركة المواصلات العامة بالعاصمة، خصوصاً حافلات النقل التابعة للخواص.

وأعلنت وزارة التعليم العالي ، السبت، تقديم عطلة الربيع للطلبة، بعشرة أيام، بدءاً من الأحد، في خطوة خلفت جدلاً حاداً، واتهامات بأنها محاولة لكسر الحراك الشعبي.

من جهة أخرى، هبطت طائرة حكومية جزائرية في مطار كوينترين بجنيف، الأحد، بعدما توقع مصدر في العاصمة الجزائرية عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد بعد قضائه أسبوعين في المستشفى الرئيسي بالمدينة السويسرية.

وذكرت وكالة رويترز أن الطائرة التي أقلت بوتفليقة إلى جنيف في 24 فبراير/شباط هبطت في المطار وسط وجود مكثف للشرطة. فيما لم تظهر بعد أي سيارة إسعاف أو موكب يقلّ الرئيس البالغ من العمر 82 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us