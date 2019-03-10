أكد متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، الأحد، سقوط طائرة تابعة للشركة كانت متجهة إلى نيروبي وعلى متنها 149 راكباً وطاقم من 8 أفراد.

وقالت الشركة إن الرحلة (E.T 302) تحطمت قرب بلدة بيشوفتو، التي تقع على بعد نحو 62 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من العاصمة أديس أبابا، وأضافت أن الطائرة كانت من طراز بوينغ 737 ماكس 8.

وقال المتحدث الذي طلب عدم ذكر اسمه "تأكد وقوع الأمر في الساعة 8:44 صباحاً بالتوقيت المحلي".

ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في تغريدة على تويتر تعزية لأسر من لقوا حتفهم في تحطم الطائرة.

وقال مكتب أبي أحمد في التغريدة "يقدّم مكتب رئيس الوزراء نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا تعازيه الحارة لأسر من فقدوا أحباءهم، الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737 التي كانت في رحلة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر إثيوبي تأكيده مقتل جميع ركاب طائرة الخطوط الإثيوبية.

من جانبها، أشارت هيئة الإذاعة الإثيوبية إلى أ، مواطنين من 33 دولة كانوا على متن الطائرة المنكوبة.