أكدت الشرطة الماليزية، الأحد، تقارير أوردتها وسائل إعلام مختلفة بشأن ترحيل معارضين مصريين إلى بلدهم.

وجاء التأكيد في بيان للمفتش العام للشرطة محمد فوزي هارون الذي قال لصحيفة ماليزيا كيني الإلكترونية، إنّ السلطات الماليزية "رحلّت 6 مصريين وتونسياً يشتبه في انتمائهم لجماعات متشددة بالخارج إلى بلادهم".

وقال إن "5 من المصريين الذين تم ترحيلهم اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر".

كما أشار إلى أن قرار ترحيل المصري السادس والتونسي صدر على خلفية اتهامهم بـ"الانتماء لجماعة أنصار الشريعة في تونس، والمصنّفة جماعة إرهابية من قبل الأمم المتحدة".

وأوضح أن المصريين الخمسة المرحلين و"المنتمين للإخوان المسلمين" متهمون بتوفير "مأوىً ومواصلات وعمل للشخصين المرتبطين بجماعة أنصار الشريعة".

ورحّلت كوالالمبور المصريين رغم احتجاجات حقوقية واسعة نددت بالقرار، وتشير إلى احتمالية تعرّض المرحّلين إلى التعذيب والاضطهاد في مصر.

وقالت منظمة العفو الدولية بماليزيا إن المصريين المبعدين يواجهون الآن خطر الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال المطول ومحاكمات غير نزيهة.

وقالت شاميني دارشني كاليموت المدير التنفيذي للمنظمة "نحثّ الحكومة الماليزية على احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان عدم ترحيل من يواجهون خطر الاضطهاد أو خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره في بلد آخر بما في ذلك التعذيب".