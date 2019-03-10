شنت طائرات عسكرية إسرائيلية، الأحد، غارتين على موقعين في قطاع غزة، بدون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

واستهدف القصف موقعاً عسكرياً لحركة حماس، شمالي القطاع، وميناء الصيادين في مدينة دير البلح وسط القطاع. ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية وقوع أية إصابات جراء القصف.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه "قصف موقعاً عسكرياً لحركة حماس وقاربين يتبعان الحركة".

وزعم الجيش أن القصف جاء رداً على إطلاق صاروخ من القطاع وبالونات حارقة باتجاه البلدات الإسرائيلية، وحمّل البيان حركة حماس المسؤولية عن هذه الأعمال، فيما لم تعلن أية جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ باتجاه إسرائيل.

ويطلق فلسطينيون بالونات تحمل مواد مشتعلة باتجاه إسرائيل منذ مايو/أيار الماضي، في أسلوب احتجاجي ضمن فعاليات مسيرات العودة وفكّ الحصار، التي بدأت في 30 مارس/آذار 2018، ولا تزال مستمرة.