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وزارة التعليم العالي الجزائرية تعلن تقديم عطلة الجامعات واتهامات بمحاولة "كسر حراك الشعب"، والآلاف من محتجي السترات الصفراء يتظاهرون في باريس ومدن فرنسية أخرى.

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الجزائر: تقديم عطلة الجامعات واتهامات بـ"كسر حراك الشعب"

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية تقديم عطلة الربيع، اعتباراً من الأحد، في خطوة فجرت جدلاً حاداً، واتهامات بـ"محاولة كسر الحراك الشعبي" المناهض لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة. وجاء في قرار الوزارة، أنه "تحدد العطلة الفصلية للسنة الجامعية 2018 /2019 بالنسبة لفصل الربيع ابتداء من يوم الأحد 10 مارس/آذار 2019 مساء، إلى يوم 4 أبريل/نيسان 2019". [الأناضول]

وتعدّ سابقة في تاريخ الجامعة الجزائرية أن يتمّ تحديد عطلة الربيع من 24 يوماً بدلاً من 15، المعمول بها منذ استقلال البلاد عام 1962. ومباشرة بعد صدور القرار، ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للوزارة بأن إجراءاتها "تهدف إلى كسر الحراك الشعبي" ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، وإفراغ الجامعات من الطلبة. [الأناضول]

وجاء قرار الوزارة بعد يوم من خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى وسط العاصمة للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة خامسة، في أكبر مظاهرة بالجزائر العاصمة منذ 28 عاماً. [رويترز]

محتجو السترات الصفراء يبحثون عن زخم جديد لتحركهم

شارك الآلاف من محتجي السترات الصفراء في مسيرات في باريس ومدن فرنسية أخرى، السبت، للأسبوع السابع عشر على التوالي في احتجاجات مناهضة للحكومة، رغم محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاحتواء الغضب بسلسلة من جلسات الحوار الوطني في أرجاء البلاد. [رويترز]

وانضمّ إلى محتجي السترات الصفراء متظاهرون يرتدون سترات وردية اللون، يمثلون العاملين في مجال رعاية الأطفال احتجاجاً على تعديل في إعانات البطالة في قطاعهم. وتجمع محتجون أيضاً في مدن بوردو وليون وتولوز، وبحلول الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي وصل عدد المتظاهرين إلى 7000 في أنحاء البلاد، فيما كان العدد 5600 في نفس التوقيت السبت الماضي وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية. [رويترز]

وعلى مدى أربعة أشهر أخذ عدد المتظاهرين يتراجع حتى أنه كان أقلّ من 40 ألفاً في الثاني من مارس/آذار بينهم أربعة آلاف في باريس. غير أن المتظاهرين يشككون في هذه الأرقام، ويؤكدون أن التعبئة مستمرة قبل أسبوع من انتهاء "الحوار الوطني الكبير" الذي دعت إليه السلطات للاستماع إلى المطالب وتقديم حلول سياسية. [وكالة الصحافة الفرنسية]