سياسة
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أردوغان: نكافح كي لا يكون إخوتنا الأكراد أدوات بمخططات الإمبرياليين
أعلن الرئيس التركي أن بلاده تكافح في سوريا والعراق لكي لا يكون الأكراد أدوات في "مخططات الإمبرياليين". وأشار أردوغان إلى أن تركيا "أنجزت أعمالاً بمثابة ثورة لحماية حقوق وثقافة وكرامة إخواننا الأكراد في تركيا".
أردوغان: نكافح كي لا يكون إخوتنا الأكراد أدوات بمخططات الإمبرياليين
أردوغان أكد أن تركيا أنجزت أعمالاً بمثابة ثورة لحماية حقوق وثقافة وكرامة الأكراد / AA
9 مارس 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده "تكافح في سوريا والعراق وغيرهما كي لا يكون إخوتنا الأكراد أدوات في مخططات الإمبرياليين".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

وأكد أردوغان أن تركيا "أنجزت أعمالاً بمثابة ثورة لحماية حقوق وثقافة وكرامة إخواننا الأكراد في تركيا".

وشدد على أن الأمر الوحيد الذي تحتاجه ديار بكر هو التخلص من منظمة PKK الإرهابية.

وأكد أردوغان أن PKK أكبر تنظيم اضطهد الأكراد على مر التاريخ، كما بيّن أن التنظيم لم يكن يوماً من الأيام مهتماً بالدفاع عن حقوق الأكراد ولا أيّة فئة أخرى من فئات الشعب.

وأضاف الرئيس التركي "هذه المنظمة لم تستخدم إخواننا الأكراد إلا لأغراضها الإيدولوجية الشاذة". وشدد على أن جميع أبناء تركيا متساوون في الحقوق والواجبات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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