سياسة
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"ريدر" التركية تطرح أول هواتفها الذكية محلية الصنع 100%
بدأت شركة "ريدر" للصناعات التكنولوجية التركية بطرح هاتفها الجديد "P13 Lite" في الأسواق، وهو أول هواتفها الذكية محلية الصنع 100%. ويبلغ قياس شاشة الهاتف الجديد 5.7 بوصات، ومزود بمعالج رباعي 1.5 ميغاهرتز، ويعمل على نظام أندرويد.
"ريدر" التركية تطرح أول هواتفها الذكية محلية الصنع 100%
الهاتف الجديد يحتوى على ذاكرة تخزين 16 غيغابايت  / AA
9 مارس 2019

طرحت شركة "ريدر" للصناعات التكنولوجية التركية في الأسواق، السبت، أول هواتفها الذكية محلية الصنع 100%.

وتستحوذ "ريدر" على مكانة مهمة في السوق التركي بهواتفها الذكية وأجهزتها اللوحي، وافتتحت مصنعها الخاص في ولاية سامسون، العام الماضي، بعدما كانت تصنّع الهواتف الذكية بالتعاون مع شركاء أجانب.

وطرحت الشركة التركية هاتفها الذكي "P13 Lite" في الأسواق بعدما أخذت مصادقة هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية.

وحسب بيان أصدرته "ريدر"، السبت، بلغ قياس شاشة الهاتف الجديد 5.7 بوصات، وهو مزود بمعالج رباعي 1.5 ميغاهرتز، ويعمل على نظام أندرويد.

كما يتمتع الهاتف الجديد بذاكرة تخزين 16 غيغابايت، و1 غيغابايت ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، وكاميرا رئيسة دقتها 8 ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

وأشار البيان إلى أن الهاتف يتيح وضع توفير الطاقة الفائق لدى انخفاض مستوى الشحن في البطارية بما يكفي لتلبية احتياجات صاحبه لعدة ساعات.

وتم طرح الهاتف في الأسواق بسعر 999 ليرة تركية (قرابة 184 دولاراً).

مصدر:AA
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