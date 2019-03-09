سياسة
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استطلاع رأي: المسلمون في أمريكا الأكثر عرضة للتمييز
تحمل نتائج الاستطلاع الذي جرى مطلع مارس/آذار الحالي على وقع الجدل بشأن تصريحات النائبة في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر حول إسرائيل، أهمية من حيث تسليط الضوء على التمييز الديني في البلاد.
استطلاع رأي: المسلمون في أمريكا الأكثر عرضة للتمييز
النائبة الديمقراطية االمسلمة إلهان عمر تعرضت لضغوطات كبيرة على خلفية تصريحاتها ضد إسرائيل
9 مارس 2019

أظهر استطلاع حديث للرأي أن المسلمين هم أكثر المجموعات الدينية عرضة للتمييز في الولايات المتحدة، وأجرى الاستبيان موقع "ذي هيل" الإخباري البارز بالتعاون مع شركة الاستطلاعات "هاريس إكس"، مطلع مارس/آذار الحالي.

وشمل الاستطلاع بشأن أوضاع الفئات الدينية التي تتعرض للتمييز، ألفًا وثلاثة ناخبين مسجلين. ورأى 85% من المشاركين أن المسلمين أكثر تعرضاً للتمييز في الولايات المتحدة، تلاهم اليهود بـ79%.

كذلك اعتبر 61% ممن شملهم الاستطلاع أن المسيحيين عرضة للتمييز، فيما رأى 55% أن الملحدين أكثر من يعاني هذا الأمر.

وتحمل نتائج الاستطلاع الذي جرى على وقع الجدل بشأن تصريحات النائبة إلهان عمر حول إسرائيل، أهمية من حيث تسليط الضوء على التمييز الديني في البلاد.

وبينما يحتدم الجدل في هذا الموضوع، أجرى مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية منذ فترة وجيزة، استطلاعاً أظهر صعود الإسلاموفوبيا في البلاد خلال الآونة الأخيرة.

ومساء الخميس وافق مجلس النواب الأمريكي، لأول مرة في تاريخه، على قرار من شأنه إدانة الكراهية ومعاداة السامية، فضلاً عن الاعتراف بالتعصب والتمييز ضد المسلمين.

يشار إلى أن مجلس النواب المنتخَب حديثاً في الولايات المتحدة، شهد لأول مرة عضوية سيدتين مسلمتين، هما إلهان عمر ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب فلسطينية الأصل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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