أظهر استطلاع جديد نشرته صحيفة بيلد الألمانية أن من المتوقع أن تزيد مقاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات البرلمان الأوروبي إلى الضعفين، في حين تواجه الأحزاب المحافظة والديمقراطية الاشتراكية التي تمثل التيار الرئيسي خسارة كبيرة.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل أكثر من 9500 شخص وجرى في ست دول في أواخر فبراير/شباط وأوائل مارس/آذار، إن خسارة أحزاب التيار الرئيسي لتأييد الناخبين لها تعني أنها لن تتمكن من تشكيل "ائتلاف كبير" في البرلمان مثل الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وأوضح الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه السبت، أن من المرجح أن يحصل تجمع يميني متطرف يضمّ حزب الحرية النمساوي والحزب الذي تتزعمه مارين لوبان بفرنسا على 67 مقعداً مقابل 37 مقعداً حالياً.

وقالت بيلد إن الأحزاب اليمينية المتطرفة تصدرت القائمة في ثلاث من الدول الست التي جرى فيها الاستطلاع، هي فرنسا وإيطاليا وبولندا.

واستعدّ الزعماء السياسيون المحافظون واليساريون لتحقيق الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب قوية في الانتخابات التي تجري في مايو/أيار. وأبدى هؤلاء الزعماء قلقهم أيضاً بشأن تَعهُّد ستيف بانون مخطِّط السياسات الاستراتيجية السابق للرئيس دونالد ترمب، بالمساعدة على توحيد اليمين الأوروبي المتطرف قبل الانتخابات.

ومن المتوقع أن يخسر حزب الشعب الأوروبي المحافظ، الذي يضمّ حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، 43 مقعداً ليتراجع إلى 174 مقعداً، في حين من المتوقع أن يفقد التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين 45 مقعداً ليتراجع إلى 141 مقعداً.