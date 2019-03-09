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الجيش التركي يُسيِّر دوريات بين إدلب وحلب السوريتين، والجزائريون يتدفقون إلى شوارع العاصمة رفضاً لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

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رغم التعهدات والتحذيرات.. تظاهرات متواصلة ضد ترشح بوتفليقة

وزير الدفاع التركي يتحدث عن الوضع في إدلب ومكافحة الإرهاب وصفقة S-400

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الجيش التركي يُسيِّر دوريات بين إدلب وحلب في سوريا

بدأت القوات المسلحة التركية، الجمعة، تسيير دوريات في منطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه في القمة الثلاثية التي جمعت بين تركيا وروسيا وإيران في 14 فبراير/شباط الماضي. [TRT عربي]

وتشمل الدوريات التركية المنطقة منزوعة السلاح في الخط الممتد من شمالي إدلب، إلى جنوبي محافظة حلب، شمالي سوريا. [الأناضول]

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، إن دوريات روسية تنطلق في المنطقة الحدودية بمحيط محافظة إدلب السورية، وأخرى للقوات المسلحة التركية في المنطقة منزوعة السلاح. [الأناضول]

شوارع العاصمة الجزائرية تمتلئ بالمحتجين الرافضين لترشح بوتفليقة لولاية خامسة

عادت التظاهرات بشكل أقوى إلى أغلب المحافظات الجزائرية، الجمعة، رفضاً لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وسط حضور لافت للعنصر النسوي بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي تزامن مع الجمعة الثالثة للحراك. [الأناضول]

ورغم وقف حركة القطارات ومترو الأنفاق فإن مئات أغلبهم من الشباب استبَقوا دعوات للتظاهر بعد صلاة الجمعة بالتوافد إلى وسط العاصمة. [الأناضول]

وعلى غير المعتاد لم يدع أحد أكثر الأئمة شعبية للرئيس في خطبة الجمعة كما جرت العادة وقصر الدعاء على ما فيه الخير للجزائر وشعبها. [يورونيوز]