اتهمت الولايات المتحدة الفلسطينيين، الجمعة، باختلاق أزمة برفضهم أول مبالغ شهرية يتم تحويلها من الضرائب من إسرائيل في 2019 لأنها استقطعت جزءاً مخصصاً لإعانة أُسر الأسرى والشهداء.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعاً مغلقاً لبحث هذه القضية بناء على طلب الكويت وإندونيسيا. ومثل جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، واشنطن في الاجتماع.

ونقل دبلوماسيون بالأمم المتحدة حضروا الاجتماع عن جرينبلات، قوله لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر "من غير الملائم تماماً التركيز على إسرائيل بوصفها سبب الأزمة؛ إن السلطة الفلسطينية هي التي اختارت اختلاق الأزمة الحالية".

لكن الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي يدين ويصف القرار بأنه "قرصنة".

ويعمل جرينبلات وجاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض على خطة للتوسط في السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن جرينبلات لم يقدم تفاصيل بشأن الخطة يوم الجمعة.

ويرفض الفلسطينيون مناقشة أي خطة للسلام مع الولايات المتحدة في أعقاب اعتراف الرئيس دونالد ترمب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل في 2017.

وجاء القرار الفلسطيني بشأن تحويل الضرائب على الرغم من تزايد صعوبات تدفق الأموال السائلة، التي نجمت إلى حد ما عن تخفيض الولايات المتحدة المساعدات، وهو ما يمكن أن يزعزع استقرار السلطة الفلسطينية التي تَكوَّنت عقب اتفاقيات أوسلو عام 1993 بين إسرائيل والفلسطينيين .

وبموجب الاتفاقيات المؤقتة تجمع إسرائيل ضرائب على الواردات إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتحوّل العائدات شهرياً للسلطة الفلسطينية.

وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أن تحويلات الضرائب تمثّل نحو نصف ميزانية السلطة الفلسطينية. وأعلنت إسرائيل في 17 فبراير/شباط تجميداً لنحو 5% من تلك الأموال التي تشمل الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر الشهداء والأسرى.

وقال منصور العتيبي سفير الكويت بالأمم المتحدة، للصحفيين بعد اجتماع مجلس الأمن، إنه قرار منفرد يمثّل خرقاً للاتفاق الثنائي القائم.

ونقل دبلوماسيون عن جرينبلات قوله إن ما يدفعه الفلسطينيون لأسر النشطاء "يوفّر حوافز لتنفيذ مزيد من أعمال الإرهاب". وأجازت الولايات المتحدة تشريعاً العام الماضي لتقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية ما لم تكفّ عن دفع هذه الإعانات.

وقال الدبلوماسيون إن جرينبلات دعا أعضاء مجلس الأمن الآخرين إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في حثّها السلطة الفلسطينية على وقف دفع هذه الأموال.