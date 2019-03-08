في يوم المرأة العالمي، خطت تركيا خطوة مثالية بتعيينها امرأة لقيادة الرحلة العلمية الثالثة إلى القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا".

وتميزت هذه الرحلة العلمية عن سابقاتها من الرحلات التركية بتضمنها أكبر عدد من النساء؛ فبينما ضمت كل رحلة من الرحلات السابقة 4 نساء فقط، فإن هذا العدد ارتفع في الرحلة الأخيرة، إلى 8 نساء، 5 منهن مواطنات تركيات.

ووصلت الرحلة العلمية التركية الثالثة "أنتاركتيكا"، في 4 فبراير/شباط الماضي، في إطار مشروع لتأسيس قاعدة علمية هناك، برعاية رئاسة الجمهورية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، وبالتنسيق مع مركز الأبحاث القطبية التابع لجامعة إسطنبول التقنية.

وعادت البعثة العلمية التركية إلى البلاد، مساء الأربعاء، بعد استكمال بحوثها ودراساتها بالقارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، واستقبل أعضاءها والي مدينة إسطنبول علي يرلي قايا.

وقادت الرحلة العلمية التركية الثالثة إلى "أنتاركتيكا" الدكتورة بورجو أوزصوي.

ورافقها سويل دنيز ياكان دوندار، عضو الهيئة التدريسية في كلية إنشاء السفن والعلوم البحرية بجامعة إسطنبول التقنية، والغواصة التركية الشهيرة شاهيكا أرجومان، ومراسلة وكالة الأناضول ديلارا زنغين، والمصورة الصحفية بالأناضول أوزغا أليف قيزيل.

ولأول مرة في تاريخ الرحلات العلمية التركية إلى "أنتاركتيكا" تضمنت الرحلة 3 باحثات أجنبيات أجرين مشاريع لصالح 4 بلدان أخرى.

وأعربت رئيسة البعثة التركية بورجو أوزصوي عن فخرها بالباحثات اللواتي رافقن الرحلة العلمية لهذا العام.