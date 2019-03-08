سياسة
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الأمن التركي يقبض على 3 أشخاص مشتبه بانتمائهم لداعش الإرهابي بينهم إماراتي
ضبطت تركيا 3 مشتبهين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي بينهم إماراتي وسوري وآخر لم تفصح السلطات عن جنسيته بعد، وذلك خلال محاولتهم التسلل من سوريا إلى الأراضي التركية بطريقة غير قانونية.
الأمن التركي يقبض على 3 أشخاص مشتبه بانتمائهم لداعش الإرهابي بينهم إماراتي
المتهمون تم تحويلهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم / AA
8 مارس 2019

ألقى الأمن التركي، الجمعة، القبض على 3 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي بولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن القوات كثفت تدابيرها على الحدود، عقب تلقيها بلاغاً باستعداد 3 مشتبهين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي التسلل من سوريا إلى الأراضي التركية بطريقة غير قانونية، وفق وكالة الأناضول.

وأوضحت المصادر أن الأمن التركي أوقف في قضاء أقجة قلعة بأورفا، المواطن الإماراتي أ.ش (24 عاماً) والسوري ح.أ (28 عاماً) وآخر لم تكشف عن جنسيته ويدعى م.أ (32 عاماً).

وأضافت أنه تم العثور بحوزة المشتبهين الثلاثة على العديد من الوثائق التنظيمية وصور تعود للتنظيم داخل هواتفهم الخلوية.

وأكدت المصادر أن المشتبه به الإماراتي المذكور كان يعمل شرطياً في بلاده، وتلقى تدريبات انتحارية بسوريا، بينما المشتبهون الآخرون تسلموا مناصب قيادية داخل التنظيم.

ونُقل المشتبهون تحت تدابير أمنية مكثفة إلى المستشفى الحكومي في أقجة قلعة، وعقب إخضاعهم لفحوصات طبية، تم تحويلهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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