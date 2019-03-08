بدأت القوات المسلحة التركية، الجمعة، تسيير دوريات في منطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه في القمة الثلاثية التي جمعت بين تركيا وروسيا وإيران في 14 فبراير/شباط الماضي.

وتشمل الدوريات التركية المنطقة منزوعة السلاح في الخط الممتد من شمالي إدلب، إلى جنوبي محافظة حلب، شمالي سوريا، وفق وكالة الأناضول.

كما يشمل مسار الدوريات التركية منطقتي كفر لوسين والدانا شمالي إدلب، ومنطقة الأتارب غربي حلب، ومناطق جماري والقناطر وتل عيس جنوب غربي حلب.

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، إن دوريات روسية تنطلق في المنطقة الحدودية بمحيط محافظة إدلب السورية، وأخرى للقوات المسلحة التركية في المنطقة منزوعة السلاح.

تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة التركية لديها 12 نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التوتر بإدلب، فيما يمتلك الجيش الروسي 10 نقاط تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانا حول سوريا.