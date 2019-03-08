سياسة
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مظاهرة حاشدة في إسطنبول للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات بسوريا
نظمت حركة الضمير العالمية مظاهرة حاشدة في مدينة إسطنبول، للمطالبة بتحريك ملف المعتقلين والمعتقلات من النساء والأطفال في سوريا. المظاهرة جاءت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حيث شارك بها الآلاف من المتضامنين من أكثر من 110 دول حول العالم.
مظاهرة حاشدة في إسطنبول للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات بسوريا
المظاهرة انطلقت من مسجد السلطان أحمد في إسطنبول للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات في سوريا / AA
8 مارس 2019

انطلقت من مسجد السلطان أحمد في مدينة إسطنبول، بعد صلاة الجمعة، مظاهرة حاشدة للمطالبة بتحريك ملف المعتقلين والمعتقلات من النساء والأطفال في سوريا.

ونظم المظاهرة، التي جاءت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حركة الضمير، حيث شارك بها الآلاف من المتضامنين من أكثر من 110 دول حول العالم.

وهدفت المظاهرة بحسب المنظمين، إلى لفت أنظار المجتمع الدولي وتحريك ملف المعتقلين والمعتقلات من النساء والأطفال في سوريا، من خلال إيقاظ الضمير العالمي، للعمل حتى تحرير آخر امرأة وطفل معتقل في سوريا.

وطالب المتظاهرون بضرورة الإفراج الفوري غير المشروط، عن النساء والأطفال المعتقلين في السجون السورية.

وعقد جميع المشاركات أيديهن بأوشحةٍ، ممثلات مشهد المعتقلة السورية، في سجون نظام الأسد، من خلال "صرخة صامتة".

وبحسب حركة الضمير العالمية، فإن أكثر 13500 امرأة في سوريا تعرضن للاعتقال، حيث لا تزال 7 آلاف امرأة منهن قيد الاعتقال حتى الآن، يتعرضن لشتى أنواع التعذيب والتحرش وحتى الاغتصاب.

وتشهد سوريا حرباً وحشية منذ عام 2011، من قبل نظام بشار الأسد والميليشيات المسلحة الموالية له، ذهب ضحيتها مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري، بالإضافة إلى نزوح وهجرة الملايين من مدنهم وقُراهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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