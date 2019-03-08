سياسة
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صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل من "صفقة القرن"
تقول الصحيفة إن الخطة الأمريكية تقضي بتشكيل هيئة دينية إدارية تضم إضافة إلى الأردن كلاً من السعودية والمغرب والفلسطينيين، لإدارة شؤون المسجد الأقصى.
صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل من "صفقة القرن"
يرفض الفلسطينيون الخطة الأمريكية المزمعة للسلام لانتقاصها من حقوقهم في مدينة القدس المحتلة / AA
8 مارس 2019

كشفت صحيفة إسرائيلية ما تقول إنه تفاصيل عن خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بمنح الفلسطينيين سيادة على العديد من الأحياء العربية في القدس الشرقية، ولكنها تبقي سيادة إسرائيلية على المستوطنات المقامة في المدينة والبلدة القديمة ومحيطها.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الجمعة، إن الأحياء العربية جنوبي المدينة مثل جبل المكبر والسواحرة وأم طوبا وصور باهر وشمالي المدينة ستكون تحت السيادة الفلسطينية.

وفي المقابل أشارت إلى أن 12 مستوطنة أقيمت منذ عام 1967 على أراضي القدس الشرقية ستكون تحت السيادة الإسرائيلية.

وأوضحت أن الخطة تتحدث عن "سيادة وظيفية" في بلدة القدس القديمة، بما فيها المسجد الأقصى، ومحيطها بما يشمل أحياء جبل الزيتون، وادي الجوز، الشيخ جراح، مع إبقاء السيادة العليا بيد إسرائيل.

وقالت إن الخطة تترك لإسرائيل السيادة على المدينة القديمة ومحيطها ولكنها تتحدث في الوقت نفسه عن مشاركة فلسطينية في إدارة هذه المنطقة.

وأضافت أن المصطلح المستخدم في الخطة هو "السيادة الوظيفية" أي منح الصلاحيات في مختلف المجالات ولكن دون السيادة العليا التي ستكون بيد إسرائيل.

وتابعت أن "السيادة الوظيفية تشمل مجموعة من الخيارات بما فيها المشاركة الرمزية للفلسطينيين في أمور إدارية مثل التنظيف والطرق والدين والتخطيط العمراني والنقل والاقتصاد والشرطة المدنية ولكن تحت إشراف السيادة الإسرائيلية".

واستدركت "من المحتمل أن تؤدي مشاركة الفلسطينيين في إدارة المدينة القديمة، حتى لو لم تكن في السيادة على الأراضي، إلى إثارة جدل عنيف، ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين كبار، فإن هذه وصفة للفوضى وعدم وضوح الخطوط والسلطات، مما قد يزيد من التوتر".

وذكرت في هذا الصدد أن حائط البراق، بما في ذلك الممرات تحت الأرض التي تؤدي إليه، سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية.

وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث ألا تقتصر إدارة المسجد الأقصى على الأردن فقط وإنما أن تتشكل هيئة دينية إدارية تضم إضافة إلى الأردن كلاً من السعودية والمغرب والفلسطينيين.

وكانت الإدارة الأمريكية نفت في الأشهر الماضية ما أسمتها تكهُّنات عن "صفقة القرن".

وأعلنت الإدارة الأمريكية أنها تنوي طرح خطتها بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من إبريل/نيسان المقبل.

وأعلنت القيادة الفلسطينية في الأشهر الماضية رفضها للخطة الأمريكية وأسمتها "صفعة القرن".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 قطعت القيادة الفلسطينية اتصالاتها السياسية بالإدارة الأمريكية بعد اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقله السفارة الأمريكية إلى المدينة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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