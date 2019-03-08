قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الجمعة، إن دوريات روسية تنطلق اليوم في المنطقة الحدودية بمحيط محافظة إدلب السورية، وأخرى للقوات المسلحة التركية في المنطقة منزوعة السلاح.

جاء ذلك في كلمة له خلال استضافته على طاولة محرري وكالة الأناضول، الجمعة. وأضاف أقار أن "الدوريات التركية والروسية في محيط إدلب تعدّ خطوة هامة لحفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار".

وتابع "ننسق مع روسيا وإيران بشأن إدلب، وتفاهم سوتشي ساهم في منع كارثة إنسانية كبيرة". وتابع "أكبر شكوى لدينا من النظام (السوري) خرقه لوقف إطلاق النار، ننتظر منهم الالتزام به، ونطلب من الروس وقف النظام (عن شن الهجمات) في إدلب".

وشدد على أنه "إذا استمرت الهجمات وبدأت الهجرة فإن لجوء 3.5 ملايين شخص لن يكون فقط إلى تركيا وأوروبا بل إلى الولايات المتحدة أيضاً".

وأشار أقار إلى أنه "لا يوجد أي تواصل لنا مع النظام السوري وتواصلنا قائم مع روسيا وعند الضرورة مع إيران".

وتوصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان إلى اتفاق، في 17 سبتمبر/أيلول 2018، خلال قمة سوتشي، يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب.