سياسة
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بريطانيا تمنح الحماية الدبلوماسية لامرأة معتقلة في إيران
قررت الحكومة البريطانية منح امرأة الحماية الدبلوماسية، اعتقلتها السلطات الإيرانية منذ ثلاث سنوات لدى محاولتها العودة إلى بريطانيا بعد زيارة أقاربها.
بريطانيا تمنح الحماية الدبلوماسية لامرأة معتقلة في إيران
وزير الخارجية البريطاني اتهم السلطات الإيرانية بعدم توفير العناية الطبية للمواطنة المعتقلة / AA
8 مارس 2019

قررت حكومة المملكة المتحدة توفير الحماية الدبلوماسية لامرأة بريطانية محتجزة لدى إيران منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وقالت الخارجية البريطانية، الخميس، إن هذه الخطوة تعني أن بريطانيا تؤكد رسمياً أن إيران لم تف بالتزاماتها الدولية في معاملتها لزاغاري راتكليف، بحسب أسوشيتد برس.

واعتُقلت زاغاري راتكليف التي تعمل لدى مؤسسة تومسون رويترز أوائل أبريل/نيسان 2016 في أحد مطارات طهران لدى محاولتها العودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة لأقاربها في إيران.

وقال وزير الخارجية جيريمي هنت إن الإجراءات القانونية ضدها في إيران ناقصة وأنها مُنعت من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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