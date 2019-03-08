قررت حكومة المملكة المتحدة توفير الحماية الدبلوماسية لامرأة بريطانية محتجزة لدى إيران منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وقالت الخارجية البريطانية، الخميس، إن هذه الخطوة تعني أن بريطانيا تؤكد رسمياً أن إيران لم تف بالتزاماتها الدولية في معاملتها لزاغاري راتكليف، بحسب أسوشيتد برس.

واعتُقلت زاغاري راتكليف التي تعمل لدى مؤسسة تومسون رويترز أوائل أبريل/نيسان 2016 في أحد مطارات طهران لدى محاولتها العودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة لأقاربها في إيران.

وقال وزير الخارجية جيريمي هنت إن الإجراءات القانونية ضدها في إيران ناقصة وأنها مُنعت من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.