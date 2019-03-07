سياسة
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حرفي تركي يعيد الحياة إلى صناعة المطاحن الحجرية
يعمل الحرفي التركي حسن ألطون، في صناعة المطاحن الحجرية وبيعها، في ولاية أوردو، شمالي تركيا، ويقول الحرفي إن فكرة ممارسة هذه المهنة راودته أثناء مطالعته لكتاب يحتوي على تماثيل منحوتة على يد الفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي.
حرفي تركي يعيد الحياة إلى صناعة المطاحن الحجرية
الحرفي التركي حسن ألطون بدأ في صناعة المطاحن الحجرية عام 1996 / AA
7 مارس 2019

يمارس الحرفي التركي حسن ألطون (63 عاماً)، بجانب عمله في إدارة مطحنة كهربائية، مهنته الثانية المتعلقة بإنتاج مطاحن حجرية وبيعها، في ولاية أوردو، شمالي تركيا.

وقال ألطون إنه يعمل في إدارة المطحنة منذ 30 عاماً، بينما بدأ بصنع المطاحن الحجرية في 1996.

وأضاف أن فكرة ممارسة هذه المهنة راودته أثناء مطالعته لكتاب يحتوي على تماثيل منحوتة على يد الفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي.

وأردف "هذا العمل يحتاج إلى الصبر، لقد صنعت مطحنة حجرية بطول 90 سنتيمتراً، خلال 10 أيام من العمل المتواصل".

ألطون أشار إلى أنه يجد مشقة كبيرة في البحث عن الأحجار المناسبة للاستخدام، وأنه يحضرها من المناطق القريبة.

وأكد أن الممتهنين لهذه الحرفة في منطقة البحر الأسود لا يتعدّون شخصين، وأنه يعلم ابنه المهنة حتى لا تنقرض.

مصدر:AA
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