علّق زعيم الحركة القومية التركي دولت بهتشلي، على موقف واشنطن من شراء أنقرة لمنظومة S-400 الدفاعية الروسية، بالقول "لسنا دولة خاضعة للاستعمار، ولا ندور في الفلك الأمريكي".

وأشار بهتشلي في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، الخميس، إلى أن شحنات الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة لتنظيم YPG/PKK الإرهابي، وأضاف "حتى أن هناك ادّعاءات لتقديم أنظمة دفاع جوي لـYPG".

وتساءل "هل ينبغي علينا أن نسأل الولايات المتحدة عن الأسلحة التي نشتريها؟ ومن أين؟ ومتى؟ فهل سألتنا عندما سلحّت YPG؟".

وشدّد على أن ابتزاز الولايات المتحدة وتهديداتها المتواصلة بفرض عقوبات، يجعل من صبر تركيا ينفد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد شدّد الأربعاء، على أن تركيا لا يمكن أن تتراجع أبداً عن صفقة شراء منظومة S-400، مشيراً إلى أن بلاده اتفقت مع روسيا بهذا الصدد.

وهدّدت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، تركيا بفرض عقوبات مختلفة عليها، في حال مضيها قدماً في شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400.

ووقّعت تركيا نهاية 2017، على اتفاقية مع روسيا في أنقرة، لشراء منظومة الدفاع الصاروخي S-400؛ حيث أصبحت تركيا بذلك ثاني دولة تشتري المنظومة من روسيا.