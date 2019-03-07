عادت البعثة العلمية التركية الثالثة إلى تركيا، بعد استكمال بحوثها ودراساتها في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا.

وجرى استقبال أعضاء البعثة التركية في مدينة إسطنبول، الأربعاء، من قِبل والي المدينة، علي يرلي قايا.

وأجرى وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، اتصالاً مرئياً مع أعضاء البعثة بعد وصولهم.

وعبّر ورانك أثناء الاتصال عن اعتزازه بالأنشطة الناجحة، التي قامت بها البعثة التركية في القارة القطبية الجنوبية. وقال الوزير إن القاعدة العلمية المؤقتة التي أنشأها العلماء الأتراك في أنتاركتيكا، قد تتحوّل إلى قاعدة دائمة قريباً.

وأشار إلى ضرورة أن تكون تركيا صاحبة تأثير بالقطبين الشمالي والجنوبي؛ حتى يتمكّن علماؤها من العمل هناك.

من جهتها، تقدّمت الدكتورة بورجو أوزصوي، التي قادت البعثة التركية، بالشكر إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، والوزير ورانك، جراء دعمهما للمشروع العلمي.

وقالت أوزصوي إن العلماء الأتراك المشاركين في البعثة بذلوا جهوداً حثيثة خلال رحلتهم إلى القارة القطبية الجنوبية.

وأعرب الوالي يرلي قايا عن سعادته بالعودة الموفقة للبعثة التركية التي كانت قد غادرت البلاد في 29 يناير/كانون الثاني الماضي.