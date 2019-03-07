سياسة
2 دقيقة قراءة
أول أذان يُرفع من أكبر مسجد في تاريخ الجمهورية التركية
رُفع فجر الخميس، أول أذان من مسجد تشامليجا بالقسم الآسيوي لمدينة إسطنبول، والذي يعد المسجد الأكبر في تاريخ الجمهورية التركية.
أول أذان يُرفع من أكبر مسجد في تاريخ الجمهورية التركية
يعد مسجد تشامليجا الذي استغرق بناؤه 6 أعوام أكبر المساجد في تاريخ الجمهورية التركية / AP
7 مارس 2019

رُفع فجر الخميس، أول أذان من مسجد تشامليجا بالقسم الآسيوي لمدينة إسطنبول، والذي يعد الأكبر في تاريخ الجمهورية التركية.

واستغرقت أعمال البناء في المسجد، المقام على أعلى قمة في إسطنبول، 6 أعوام.

وحضر صلاة الفجر مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم، وسط إقبال كبير من المواطنين.

وبُني المسجد على مساحة 15 ألف متر مربع، ويتسع لنحو 50 ألف مصلٍّ، ويضم قاعة مؤتمرات ومتحفاً للآثار الإسلامية التركية ومكتبة عامة ومعرضاً للفنون.

ويعتلي المسجد 6 مآذن، 4 منها بطول 107.1 أمتار، واثنتان بطول 90 متراً، فيما يبلغ ارتفاع قبّته نحو 72 متراً وقطرها 34 متراً.

وتم تخصيص حدائق حول المسجد بمساحة 30 دونماً، ليتمكن الزائرون من التنزّه فيها، والاستمتاع بمنظر إطلالتها التي تعتبر من أجمل إطلالات إسطنبول.

وتطل الحدائق على الجزئين الآسيوي والأوروبي للمدينة، بالإضافة إلى جزء من بحر مرمرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us