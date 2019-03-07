رُفع فجر الخميس، أول أذان من مسجد تشامليجا بالقسم الآسيوي لمدينة إسطنبول، والذي يعد الأكبر في تاريخ الجمهورية التركية.

واستغرقت أعمال البناء في المسجد، المقام على أعلى قمة في إسطنبول، 6 أعوام.

وحضر صلاة الفجر مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم، وسط إقبال كبير من المواطنين.

وبُني المسجد على مساحة 15 ألف متر مربع، ويتسع لنحو 50 ألف مصلٍّ، ويضم قاعة مؤتمرات ومتحفاً للآثار الإسلامية التركية ومكتبة عامة ومعرضاً للفنون.

ويعتلي المسجد 6 مآذن، 4 منها بطول 107.1 أمتار، واثنتان بطول 90 متراً، فيما يبلغ ارتفاع قبّته نحو 72 متراً وقطرها 34 متراً.

وتم تخصيص حدائق حول المسجد بمساحة 30 دونماً، ليتمكن الزائرون من التنزّه فيها، والاستمتاع بمنظر إطلالتها التي تعتبر من أجمل إطلالات إسطنبول.

وتطل الحدائق على الجزئين الآسيوي والأوروبي للمدينة، بالإضافة إلى جزء من بحر مرمرة.