هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، منزلاً فلسطينياً، واعتقل 17 مواطناً في الضفة الغربية المحتلة.

ودهمت قوة إسرائيلية قرية كوبر قرب رام الله وشرعت في هدم منزل الأسير الفلسطيني عاصم البرغوثي، المتهم بتنفيذ هجوم مسلح قُتل فيه جنديان إسرائيليان وأصيب ثالث، نهاية العام الماضي.

واندلعت مواجهات في محيط المنزل، بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، استخدم خلالها الجنود الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال 17 فلسطينياً في مناطق متعددة في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح الخميس، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة الضلوع بنشاطات شعبية معادية.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6000 معتقل بينهم 270 طفلاً و52 معتقلة و430 معتقلاً إدارياً (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.