سياسة
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نائب أردوغان: تركيا تخطط لاستلام منظومة S-400 الروسية في يوليو القادم
قال نائب الرئيس التركي إن شراء بلاده لمنظومة S-400 الروسية، لا يعني أنها لن تشتري "باتريوت"، مضيفاً "نحن بحاجة لها، وإذا تحققت شروطنا يمكننا التفاوض لشرائها".
نائب أردوغان: تركيا تخطط لاستلام منظومة S-400 الروسية في يوليو القادم
نائب أردوغان أكد الموقف التركي باحقية أنقرة في شراء المنظومة الروسية S-400 / AA
7 مارس 2019

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الخميس، أن بلاده تخطط لاستلام الدفعة الأولى من منظومة الدفاع الصاروخي S-400 الروسية في يوليو/تموز المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال استضافته في اجتماع محرري الأناضول، بمقر الوكالة في العاصمة أنقرة.

وأوضح أوقطاي أن تركيا تقوم بما تقتضيه مصالحها فيما يتعلق بمنظومة S-400، وهي من تختار وتتخذ القرار.

وأضاف أن شراء تركيا لمنظومة S-400 الروسية، لا يعني أنها لن تشتري "باتريوت"، قائلا: "نحن بحاجة لها، وإذا تحققت شروطنا يمكننا التفاوض لشرائها".

وتابع في هذا السياق قائلاً: "تركيا تقوم بما يلزم في حال توقيعها اتفاقية ما، ولا تتخذ مواقف متعنتة".

وعن مستجدات الأوضاع في الشمال السوري، أكد نائب أردوغان استعداد بلاده لتنفيذ عملية شرق الفرات في أي وقت.

وأردف قائلا: "لن نسمح بأي عمل من شأنه أن يشكل خطراً أمنياً ضد تركيا، الولايات المتحدة أرسلت مجاناً 23 ألف شاحنة محملة بالأسلحة الثقيلة، إلى أين تذهب هذه الشاحنات؟ ألا تشكل تهديداً".

من حانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، أن بلاده لن تتراجع عن صفقة شراء منظومة صواريخ S-400 مع روسيا، مشيراً إلى أن البلدين سيبدآن بالإنتاج المشترك للمنظومة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية هددت تركيا بفرض عقوبات مختلفة عليها في حال مُضيها قدماً في شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400.

ووقَّعت تركيا، نهاية عام 2017، اتفاقية مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الصاروخي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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