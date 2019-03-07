أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تتراجع عن صفقة شراء منظومة صواريخ S-400 مع روسيا، مشيراً إلى أن البلدين سيبدآن بالإنتاج المشترك للمنظومة.

وقال الرئيس التركي خلال استضافته في حوار على قناتي 24 TV، و TV 360 التركيتين، مساء الأربعاء "أنهينا موضوع S-400 ولا يمكننا التراجع أبداً، اتفقنا مع الروس، وسنبدأ الإنتاج المشترك، ويمكن أن ندخل بموضوع منظومة S-500 بعدها".

وحول الأوضاع في شمال سوريا والانسحاب الأمريكي، قال الرئيس التركي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أظهر موقفاً حازماً خلال هذه المرحلة بخصوص المنطقة الآمنة في سوريا. موضحاً أن بلاده لا توافق على منح السيطرة على المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها هناك لأيّة جهة غير تركيا.

قائلاً "لا نوافق على منح السيطرة عليها لأيّة جهة غير تركيا، لأنه يمكن في أيّة لحظة مهاجمتنا انطلاقاً منها".

وأوضح الرئيس التركي "الأمريكيون يمكنهم أخذ أسلحتهم معهم إذا رغبوا أو بيعها لنا" عند انسحابهم من سوريا، مضيفاً أن عليهم عدم منحها للإرهابيين.

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية حتى النهاية، وإلى حين تأمين الحدود الجنوبية للبلاد بشكل كامل.

وأضاف "وجّهنا ضربات قوية لم يسبق لها مثيل لتنظيم PKK الإرهابي في الداخل والخارج"، مؤكداً أن بلاده ستستهدف أي شخص يستهدف الجنود الأتراك، بغض النظر عن جنسيته.

وحول قرار واشنطن إلغاء مزايا تجارية جمركية تستفيد منها تركيا والهند، بموجب برنامج لدعم الدول النامية، أوضح أردوغان أن تركيا تأخذ كافة تدابيرها، مبيناً أنهم معتادون على مثل هذه المواقف.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية هددت تركيا بفرض عقوبات مختلفة عليها في حال مُضيها قدماً في شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400.

ووقَّعت تركيا، نهاية عام 2017، اتفاقية مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الصاروخي، حيث أصبحت تركيا بذلك ثاني دولة تشتري المنظومة من روسيا.