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بيان للجيش الجزائري بالتزامن مع تصاعد الحراك الشعبي، والرئيس التركي يقول إن بلاده لن تتراجع عن صفقة منظومة S-400 مع روسيا.

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الجيش الجزائري: نعرف كيف نكون عند مستوى المسؤولية في كل الظروف

أعلن رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، أن الجيش "سيعرف كيف يكون في مستوى المسؤولية المطالب بها في كافة الظروف". تصريحات رئيس الأركان تأتي لليوم الثاني على التوالي، وتتزامن مع حراك شعبي متصاعد في الجزائر ضدّ ترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. [TRT عربي]

وتتزامن تصريحات رئيس الأركان في وقت تشهد البلاد فيه حراكاً شعبياً متصاعداً ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. وبعد أن ذكر صالح بمخاطر تحيط بالبلاد، أوضح أن "إدراك الجيش الوطني الشعبي لكل ذلك، سيجعله في غاية الفطنة والتيقظ وسيكون دوماً، حارساً أميناً للمصلحة العليا للوطن وفقاً للدستور ولقوانين الجمهورية". [الأناضول]

أردوغان: لن نتراجع عن صفقة صواريخ S-400 مع روسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تتراجع عن صفقة شراء منظومة صواريخ S-400 مع روسيا، مشيراً إلى أن البلدين سيبدآن بالإنتاج المشترك للمنظومة. [TRT عربي]

وأضاف الرئيس التركي خلال لقاء مع قنوات محلية، مساء الأربعاء "أنهينا موضوع S-400 ولا يمكننا التراجع أبداً، اتفقنا مع الروس، وسنبدأ الإنتاج المشترك، ويمكن أن ندخل بموضوع منظومة S-500 بعدها". [الأناضول]