سياسة
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ترمب يهاجم الديمقراطيين بعد إرجاء تصويت حول "معاداة السامية"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن غضبه من المعارضة الديمقراطية في الكونغرس التي تناقش منذ أيام الرد على تصريحات النائبة إلهان عمر حول دعم واشنطن لإسرائيل.
ترمب يهاجم الديمقراطيين بعد إرجاء تصويت حول "معاداة السامية"
ترمب غاضب من عدم الرد على تصريحات النائبة المسلمة في الكونغرس إلهان عمر  / AP
7 مارس 2019

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، الديمقراطيين الذين يناقشون منذ أيام طريقة الرد على تصريحات مثيرة للجدل أدلت بها برلمانية ديمقراطية مسلمة حول دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

وكتب ترمب في تغريدة على موقع تويتر "عار على الديمقراطيين في مجلس النواب ألا يتخذوا موقفاً أكثر حزماً ضد معاداة السامية". وأضاف أن "معاداة السامية أدت إلى ارتكاب فظائع على امتداد التاريخ ومن غير المقبول ألا يتحركوا لإدانتها".

وكانت إلهان عمر النائبة المحجبة الوحيدة في الكونغرس وإحدى مسلمتين في البرلمان الأمريكي حالياً، أدانت الأسبوع الماضي قيام مجموعات للضغط بالدفع باتجاه "الولاء لبلد أجنبي"، مشيرة بذلك إلى إسرائيل ولجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك.

وأثارت هذه التصريحات استياء برلمانيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي رأوا أنها تذكر باتهامات سابقة بما يسمى "معاداة للسامية" حول "الولاء المزدوج".

وفي مواجهة هذا الجدل، قرر الديمقراطيون أن يعرضوا للتصويت الأربعاء مبدئياً نصاً يدين "معاداة السامية" في مجلس النواب حيث يشكلون الأغلبية.

لكن عدداً من البرلمانيين الديمقراطيين عبروا عن استيائهم معتبرين أن إلهان عمر تواجه انتقادات لأنها مسلمة وسوداء.

وتساءلوا لماذا لا تدان أيضاً الشتائم التي تنم عن خوف من الإسلام وُجهت إلى النائبة، أو دونالد ترمب نفسه الذي تحدث عن مواطنين صالحين من الجانبين بعد تظاهرات معادية للعنصرية ولنازيين جدد في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا في 2017؟

وأمام هذا الاعتراض، أعلن القادة الديمقراطيون، الأربعاء، أنه لم يحدد أي موعد للتصويت على القرار الذي ما زال في مرحلة الصياغة.

وفي فبراير/شباط، أثارت إلهان عمر جدلاً عندما أكدت "أن أيباك تمول المسؤولين السياسيين الأمريكيين ليكونوا موالين لإسرائيل". ورأى الديمقراطي إليوت أنجل أن هذه التصريحات مصدرها "الخطاب المناهض للسامية المتعلق بالمال اليهودي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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