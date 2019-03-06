قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، إن بلاده أرادت الحصول على منظومة دفاعية من حلفائها لسنوات.

وأضاف في كلمة له في مدينة بالكسير غربي البلاد "طلبنا من حلفائنا ذلك بشكل رسمي، ولكنهم أحياناً يضعون العراقيل حتى أمام بيعنا أسلحة بسيطة، وبعد حصولنا على S-400 بدؤوا في الانزعاج، لماذا تشعرون بالانزعاج؟".

وأكد تشاوش أوغلو عدم وجود ما يقضي بمنع دول الناتو من الحصول على أسلحة من خارج الحلف، مشيراً لوجود أنظمة S-300 الصاروخية في عدد من دول الحلف، وإلى تصريح الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن دول الحلف دول مستقلة، ويمكنها اتخاذ قرارات شراء وبيع السلاح بشكل مستقل.

وقال الوزير التركي في إشارة إلى تصريحات أمريكية مهددة بعقوبات في حال مُضي تركيا في شراء المنظومة من روسيا، "لا يمكنكم التصرف كما لو كنتم تقولون أنا دولة قوية وما أريده سيحدث، من غير المقبول أن ترفضوا بيعنا السلاح وأن ترفضوا أيضاً حصولنا عليه من مكان آخر".

وشدد أن تركيا دولة مستقلة تتخذ قراراتها بنفسها، مشيراً إلى وجود أصوات مختلفة داخل الإدارة الأمريكية بخصوص الموضوع.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت الثلاثاء، "لقد حذرنا بوضوح من أنه في حال شراء تركيا لمنظومة S-400 فإن هذا سيكون سبباً في إعادة تقييم مشاركتها في برنامج إنتاج الطائرة F35، ويهدد احتمال تسليم أسلحة أخرى في المستقبل لتركيا".

وأضاف "كما سبق وأن قلنا إن كافة المؤسسات الخاصة، والأشخاص الضالعين في شراء منظومة S-400 قد يواجهون عقوبات محتملة في إطار قانون مكافحة أعداء أمريكا بالعقوبات (CAATSA)" .

في السياق ذاته، شدد رئيس القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، الإثنين، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي كورتيس سكاباروتي، على ضرورة عدم إعطاء طائرات F35 لتركيا حال مضيها قدماً في شراء المنظومة الروسية.