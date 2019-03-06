سياسة
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ارتفاع حصيلة قتلى تفجير جلال آباد في أفغانستان إلى 16 قتيلاً
قال المتحدث باسم ولاية ننغرهار الأفغانية عطاء خوغياني، إن حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف شركة بناء خاصة قرب مطار جلال آباد بلغت 16 شخصاً، فيما أصيب 9 آخرون بجروح.
ارتفاع حصيلة قتلى تفجير جلال آباد في أفغانستان إلى 16 قتيلاً
المتحدث باسم ولاية ننغرهار الأفغانية أوضح أن 5 مهاجمين قتلوا في الهجوم / Reuters
6 مارس 2019

أعلن مسؤول أفغاني، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري الذي وقع قرب مطار جلال آباد بولاية ننغرهار، شرقي البلاد إلى 16 قتيلًا.

وقال المتحدث باسم ولاية ننغرهار عطاء خوغياني، في تصريح صحفي، إن حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف شركة بناء خاصة قرب مطار جلال آباد بلغت 16 شخصاً، فيما أصيب 9 آخرون بجروح.

وأوضح المتحدث أن 5 مهاجمين قتلوا، اثنان منهم فجّرا نفسيهما، فيما قُتل 3 بعد اشتباك مع قوات الأمن استمر نحو 6 ساعات.

ولم يوضح المسؤول ما إذا كان القتلى الخمسة من المهاجمين ضمن الـ16 المذكورين أم لا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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