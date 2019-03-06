سياسة
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وزير الداخلية التركي: سننفّذ عمليات مشتركة مع إيران ضد تنظيم PKK
قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنه من المرتقب أن تجري عمليات أمنية مشتركة بين تركيا وإيران ضد تنظيم PKK الإرهابي. وأشار إلى أن بلاده تتخذ تدابير حقيقية على حدودها؛ للحيلولة دون تسلل الإرهابيين إلى أراضيها.
وزير الداخلية التركي: سننفّذ عمليات مشتركة مع إيران ضد تنظيم PKK
سليمان صويلو يقول إن تنظيم PKK الإرهابي يعيش أسوأ أيامه / AA
6 مارس 2019

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده ستقوم بعمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد تنظيم PKK الإرهابي، مضيفاً أن التنظيم "يعيش أسوأ أيامه".

وأعرب صويلو، الأربعاء، عن شكره للجانب الإيراني؛ لتعاونه في إنشاء جدار على الحدود بين البلدين. وأشار إلى أن هناك أقل من 700 إرهابي من PKK تبقوا داخل تركيا في الوقت الحالي.

وأكد الوزير التركي على أن تسلّل الإرهابيين إلى داخل تركيا انخفض بشكل كبير، موضحاً أن 12 إرهابياً فقط من PKK تسلّلوا إلى داخل الأراضي التركية منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.

وشدد الوزير التركي على أن بلاده تتخذ تدابير حقيقية على حدودها للحيلولة دون تسلل الإرهابيين إلى أراضيها.

شن تنظيم PKK الإرهابي عمليات ضد الدولة التركية منذ أكثر من 30 عاماً، وقتل التنظيم حوالي 40 ألف شخص، من بينهم نساء وأطفال. وتُدرج تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا التنظيم على قوائم الإرهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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