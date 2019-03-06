قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، إن بلاده ستمدد حظر بيع الأسلحة للسعودية، وستواصل تقييم الوضع.

وألغت ألمانيا تصاريح تصدير الأسلحة الحالية إلى السعودية العام الماضي، رداً على مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وكان من المقرر أن ينتهي سريان الحظر قريباً، لكن ماس قال إنه سيجري تمديده حتى نهاية مارس/آذار لمنح الحكومة وقتاً لوقف التدخل العسكري السعودي في اليمن.

وقال ماس "نعتقد أن حرب اليمن يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن".

وانتقدت بريطانيا وفرنسا موقف ألمانيا بالقول إن الحظر يمنعهما من بيع معدات ذات مكونات ألمانية إلى الخليج.