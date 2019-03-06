قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا كريستيان بيرغر، إن تركيا تعدّ واحدة من أهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي.

وأوضح بيرغر أن الأسواق الأوروبية تستهلك أكثر من 50% من الصادرات التركية، وأشار إلى أن أكثر من 67% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، تأتي من دول الاتحاد الأوروبي، وأن علاقات الصداقة بين تركيا ودول الاتحاد ستستمر.

وثمّن بيرغر جهود تركيا في استيعاب اللاجئين، والخدمات التعليمية والصحية التي تقدّمها للاجئين السوريين.

ولفت إلى أن اتفاقية الاتحاد الجمركي المبرمة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي عام 1995، ساهمت في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين.

وتُطبّق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقّعة عام 1995، على المنتجات الصناعية حالياً دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تمّ تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقيات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.