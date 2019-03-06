سياسة
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سفارة تركيا في الرياض تنفي تهديد السيّاح القادمين من الخليج
نفت السفارة التركية في الرياض ما نُسب إلى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تسجيل مزيف متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، وأكّدت أن الترجمة محرّفة، ولا تمُت للحقيقة بصلة.
سفارة تركيا في الرياض تنفي تهديد السيّاح القادمين من الخليج
مئات آلاف السياح من الخليج يقضون عطلتهم سنوياً في تركيا  / AA
6 مارس 2019

قالت السفارة التركية في الرياض إن التصريحات المنسوبة لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو حول السياح مزيفة ومجتزأة، ولا أساس لها من الصّحة.

وأضافت السفارة في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن هناك حملة تشويه وتضليل؛ تهدف إلى "زعزعة العلاقات بين تركيا والسعودية المستندة على أواصر التاريخ القديم والثقافة العميقة"، مطالبةً بعدم الأخذ بهذه الادعاءات التي لا أساس لها.

وأضاف البيان أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو تحدث في خطابه يوم 3 مارس/آذار عن مكافحة تنظيم PKK الإرهابي، والتدابير التي اتخذتها وزارته ضد منتسبي التنظيم الإرهابي الذين يشاركون في اجتماعات التنظيم في أوروبا، وبعدها يأتون إلى تركيا من أجل السياحة، وعليه يتمّ إيقافهم في المطارات.

وشدّدت السفارة في بيانها أن ملايين السياح يزورون تركيا، وعلى رأسهم سياح دول الخليج والمملكة العربية السعودية، و"يقضون عطلتهم في أجواء من الأمن والأمان كما هو معتاد".

من جانبه قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأربعاء، إنه "من واجبنا تعقب الأشخاص المتورطين بالإرهاب، من أجل سلامة السياح الأوروبيين والعرب، وهناك تعاون مشترك في هذا الصدد بين تركيا وتلك البلدان".

وكانت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت تسجيلاً مزيفاً لكلمة الوزير صويلو، وتم تحريف الترجمة من اللغة التركية إلى اللغة العربية، على أنه تهديد لكل من ينتقد تركيا والسياح القادمين لها، وهو ما نفته السّفارة التركية في الرياض.

مصدر:TRT عربي
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