سياسة
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واشنطن تحذّر وتعرض بديلاً على تركيا لوقف صفقة S-400 الروسية
أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن إتمام تركيا صفقة شراء لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400، وقالت إنها ترفض ذلك، وقد تفرض عقوبات على تركيا لذات السبب.
واشنطن تحذّر وتعرض بديلاً على تركيا لوقف صفقة S-400 الروسية
وقعت تركيا نهاية عام 2017 اتفاقية مع روسيا في أنقرة لشراء منظومة الدفاع الصاروخي S-400 / Reuters
6 مارس 2019

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لم تغير موقفها الرافض لشراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400؛ موضحةً أن سعي أنقرة لإتمام هذه الصفقة يقلق الولايات المتحدة بشكل بالغ.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة الأمريكية روبرت بلادينو، الثلاثاء، إن بلاده قد تفرض عقوبات مختلفة على تركيا في حال مضيها قدماً في شراء المنظومة الروسية.

ووقّعت تركيا نهاية عام 2017 اتفاقية مع روسيا في أنقرة لشراء منظومة الدفاع الصاروخي S-400؛ إذ أصبحت تركيا بذلك ثاني دولة تشتري المنظومة من روسيا.

ولفت بلادينو إلى أنهم اقترحوا العمل مع تركيا بشأن منظومة الدفاع الصاروخي، وأنهم عرضوا منظومة "باتريوت" وأنظمةً أخرى على أنقرة لتقييمها بدلاً من المنظومة الروسية.

وتابع المسؤول الأمريكي قائلاً "لقد حذّرنا بوضوح من أنه في حال شراء تركيا منظومة S-400 فإن هذا سيكون سبباً في إعادة تقييم مشاركتها في برنامج إنتاج الطائرة F-35، ويهدّد احتمال تسليم أسلحة أخرى في المستقبل لتركيا".

وأضاف "كما سبق و قلنا إن جميع المؤسسات الخاصة، والأشخاص الضالعين في شراء منظومة S-400 قد يواجهون عقوبات محتملة في إطار قانون مكافحة أعداء أمريكا بالعقوبات (CAATSA)".

وأصدر الكونغرس الأمريكي العام الماضي "قانون مكافحة أعداء أمريكا بالعقوبات" الذي ينصّ على فرض عقوبات على دول ثالثة وشركات قامت بالتعاون مع مؤسسات وهيئات لها علاقة بوزارة الدفاع الروسية، واستخبارات موسكو.

وشدّد رئيس القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، الإثنين، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) الجنرال كورتيس سكاباروتي، على ضرورة عدم إعطاء تركيا طائرات F-35 حال مضيها قدماً في شراء المنظومة الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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