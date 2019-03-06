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وفد من المخابرات المصرية يزور غزة ويلتقي إسماعيل هنية، وبريطانيا تعلن أن محادثات بريكست بلغت "مرحلة حرجة".

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مخابرات مصر في زيارة جديدة إلى غزة

وصل وفد من جهاز المخابرات المصرية، الثلاثاء، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون "إيرز". يضم الوفد، أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطينى في المخابرات المصرية، وعمر حنفي وكيل أول بالجهاز، وأيمن بديع وكيل ثاني. [الأناضول]

وعقد الوفد المصري فور وصوله القطاع، اجتماعاً مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في مكتبه بمدينة غزة، بحضور قائد الحركة في القطاع يحيى السنوار، وعضوي المكتب السياسي للحركة خليل الحية، وروحي مشتهى. [الأناضول]

ومنذ شهور، يجري الوفد المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي حماس وفتح، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" في غزة. [الأناضول]

بريطانيا: محادثات بريكست في بروكسل تبعث بإشارات "إيجابية"

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الثلاثاء، إن محادثات الخروج من الاتحاد "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تحرز تقدماً وتبعث برسائل إيجابية. [الأناضول]

والتقى، الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، والنائب العام البريطاني جوفري كوكس، ووزير بريكست ستيفن باركلي، في الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا إلى إجراء تغييرات في صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي رفضها مجلس العموم البريطاني، مؤخراً. [الأناضول]

وتسعى رئيسة الوزراء تيريزا ماي للحصول على ضمانات جديدة حول اتفاق الانسحاب، على أمل ألا يرفضه البرلمان البريطاني بحلول 12 مارس/آذار، وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء، الثلاثاء، "نحن الآن في مرحلة حرجة من هذه المفاوضات". [وكالة الصحافة الفرنسية]