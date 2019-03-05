سياسة
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ترمب يصف خصومه الديمقراطيين بـ"المجانين" مع تزايد الضغوط عليه
قال الرئيس الأمريكي إن "الجريمة الحقيقية هي ما يرتكبه الديمقراطيون وما فعلوه"، في إشارة إلى التحقيق الذي أطلقته اللجنة القضائية في مجلس النواب، ويشمل نجليه وصهره وعدداً من المقربين منه.
ترمب يصف خصومه الديمقراطيين بـ"المجانين" مع تزايد الضغوط عليه
ترمب يقول إن الجريمة الحقيقية هي ما يرتكبه الديمقراطيون وما فعلوه / Reuters
5 مارس 2019

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، خصومه الديمقراطيين بـ"المجانين"، واتهمهم بارتكاب تجاوزات، في رد انفعالي على التحقيق الواسع الجديد الذي أطلقه الديمقراطيون لكشف حقيقة تورطه في تجاوزات خطيرة.

وكتب الرئيس تغريدات غاضبة عن التحقيق الذي أطلقته اللجنة القضائية في مجلس النواب، الإثنين، قائلاً إنه "أكبر التجاوزات في تاريخ بلادنا"، وأضاف "الجريمة الحقيقية هي ما يرتكبه الديمقراطيون وما فعلوه".

وفي تغريدة أخرى وصف ترمب قادة الديمقراطيين بأنهم "مجانين تماماً"، وكتب بالخط العريض "ترهيب للرئيس!".

يأتي ذلك في سياق ازدياد الضغوط على الرئيس الأمريكي الذي يتعرض لهجمات من مختلف الاتجاهات.

ويشتبه الديمقراطيون الذين سيطروا على مجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بارتكاب ترمب مجموعة من المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى بدء إجراءات بهدف عزله، بما في ذلك عرقلة العدالة واستغلال السلطة.

وتطالب اللجنة القضائية النافذة بالحصول على معلومات من 81 شخصاً وكياناً مرتبطاً بترمب، من بينهم نجلاه وصهره.

وفُتحت الجبهة الجديدة فيما يستعد ترمب لظهور نتائج تحقيق مستقل في تعاملاته مع روسيا يجريه المحقق الخاص روبرت مولر. ويزداد التوتر في واشنطن بعد شائعات بأن مولر اقترب من إنهاء التحقيق المستمر منذ عامين.

ويدور حالياً نقاش حول ما إذا كان يجب نشر نتائج التحقيق على الفور، حيث يحذر الديمقراطيون من أن أية محاولات من البيت الأبيض للتغطية على هذه النتائج يمكن أن تدفعهم إلى استدعاء مولر للشهادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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