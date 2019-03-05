أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن قبرص التركية لها الحق أيضاً في الثروات الطبيعية حول الجزيرة، وأن على الجميع أخذ ذلك بعين الاعتبار.

جاء ذلك في تصريحات له بعد إجرائه جولة تفقدية على العناصر المشاركة في مناورات "الوطن الأزرق 2019"، برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية حسن كوجوك أكيوز.

وشدد أقار على أن مناورات "الوطن الأزرق" أجريت بنجاح كبير، مهنئاً جميع من شاركوا فيها، وأشار إلى مشاركة 103 سفن، و6 زوارق لخفر السواحل، و31 طائرة، و22 مروحية، في المناورات.

ولفت إلى أنهم يتابعون من كثب التطورات السياسية والعسكرية المتعلقة ببحر إيجه وشرق المتوسط وجمهورية شمال قبرص التركية. وقال أقار إن تركيا ترمي إلى إيجاد حلول بالسبل السلمية لمشكلات المنطقة.

وأوضح أقار أن مصادر الطاقة الجديدة شرق المتوسط رفعت أهمية المنطقة، مشيراً إلى ازدياد حضور اللاعبين العالميين والإقليميين الفاعلين في المنطقة تدريجياً.

وشدد وزير الدفاع التركي على أن بلاده قدمت كل أشكال الدعم من أجل السلام والاستقرار، مستدركاً "لكن لن يدوم أي قرار أو اتفاق متعلق بالمنطقة دون تركيا"، وأوضح أن تركيا وقفت وستقف إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية.

وتجري المناورات التي تعد الكبرى في تاريخ تركيا الحديثة في كل من البحر الأسود، وبحر إيجه، وشرق البحر المتوسط، وتهدف المناورات التي تشرف عليها القيادة المركزية للحرب البحرية إلى رفع الجاهزية القتالية للوحدات المشاركة والسفن والطائرات التابعة لقيادة القوات البحرية.