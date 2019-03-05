سياسة
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الاحتلال قتل 256 فلسطينياً خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وجرح الآلاف
قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 256 فلسطينياً وأصابت 29382 آخرين، حسب إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، منذ بدء مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت في مارس/آذار 2018.
الاحتلال قتل 256 فلسطينياً خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وجرح الآلاف
الاحتلال الإسرائيلي قتل 256 فلسطينياً بينهم 49 طفلاً / Reuters
5 مارس 2019

قتل الاحتلال الإسرائيلي 256 فلسطينياً وأصاب أكثر من 29 ألفاً آخرين، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية شرقي قطاع غزة، والتي بدأت منذ مارس/آذار 2018 وما زالت مُستمرة.

ونشر الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، الإثنين، على صفحته في فيسبوك، إحصائية تفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين السلميين في المسيرات، أشار فيها إلى قتل الاحتلال 49 طفلاً و6 إناث ومسناً.

وأشار القدرة إلى أن من بين الإصابات 530 إصابة خطيرة و6597 متوسطة و8401 طفيفة، بينها 6580 إصابة بالرصاص الحي و819 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و2292 حالة اختناق بالغاز و1918 إصابة بشظايا مختلفة، بالإضافة إلى 1330 إصابة بسبب انفجار قنبلة غاز و2589 إصابة أخرى.

وأوضح القدرة أن تركيز جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال إطلاقهم للنار كان على الرأس والرقبة، إذ وصلت إلى 1443، بالإضافة إلى 704 إصابات في الصدر والظهر و608 في البطن والحوض و2136 في الأطراف العلوية و7512 في الأطراف السفلية و3125 في أماكن متعددة.

ورصدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة حالات البتر التي وصلت إلى 114 حالة، من بينهم 25 طفلاً، و100 في الأطراف السفلية، واثنان في الأطراف العلوية، و12 في أصابع اليد.

في ذات السياق قتل جيش الاحتلال 3 من أفراد الطواقم الطبية، وهم المسعف موسى أبو حسنين عبد الله القططي والمسعفة رزان النجار، وأصاب 653 آخرين، فيما تضررت 110 سيارات إسعاف.

كذلك استهدف الاحتلال الصحفيين، إذ قتل اثنين هما ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، وأصاب 246 آخرين.

مصدر:TRT عربي
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