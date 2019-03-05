دعت جماعات سودانية معارضة، الثلاثاء، لإضراب لمدة يوم واحد من أجل دعم الاحتجاجات الحالية المُطالبة برحيل الرئيس عمر البشير.

وقال نشطاء لوكالة أسوشيتد برس إن شوارع في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان باتت خالية من المارة مع التزام آلاف المواطنين بالإضراب.

وبدأ الإضراب، بناءً على دعوة من تجمع المهنيين السودانيين، وهو مظلة لنقابات مهنية مستقلة تقود الاحتجاجات، كما دعا التجمع لمظاهرات حاشدة في الشوارع في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية عدة احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلاً.