سياسة
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إضراب ليوم واحد في السودان وسط دعوات للتظاهر
قال نشطاء إن شوارع في العاصمة السودانية الخرطوم باتت خالية من المارة مع التزام آلاف المواطنين بالإضراب الذي دعت له جماعات مُعارضة. في الوقت ذاته دعا تجمّع المهنيين السودانيين الشعب للتظاهر عقب الإضراب.
إضراب ليوم واحد في السودان وسط دعوات للتظاهر
تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى مظاهرات حاشدة عقب الإضراب / Reuters
5 مارس 2019

دعت جماعات سودانية معارضة، الثلاثاء، لإضراب لمدة يوم واحد من أجل دعم الاحتجاجات الحالية المُطالبة برحيل الرئيس عمر البشير.

وقال نشطاء لوكالة أسوشيتد برس إن شوارع في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان باتت خالية من المارة مع التزام آلاف المواطنين بالإضراب.

وبدأ الإضراب، بناءً على دعوة من تجمع المهنيين السودانيين، وهو مظلة لنقابات مهنية مستقلة تقود الاحتجاجات، كما دعا التجمع لمظاهرات حاشدة في الشوارع في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية عدة احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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