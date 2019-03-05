سياسة
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توقعات بوصول نسبة المسلمين في روسيا إلى 30% خلال 15 عاماً
من المتوقع أن تصل نسبة المسلمين في روسيا خلال الأعوام الـ15 القادمة إلى 30% من مجموع السكان، وسط الحديث عن حواجز مصطنعة في روسيا تعوق انتشار الإسلام، ودعوات للقضاء عليها.
توقعات بوصول نسبة المسلمين في روسيا إلى 30% خلال 15 عاماً
وصلت نسبة المسلمين في روسيا حالياً إلى 7% من نسبة السكان / AA
5 مارس 2019

توقع رئيس مجلس المفتين في روسيا راوي عين الدين، أن تصل نسبة المسلمين في بلاده خلال الأعوام الـ15 القادمة إلى 30% من مجموع السكان، في وقت تبلغ فيه نسبتهم الحالية 7%.

وقال عين الدين في كلمة ألقاها خلال مؤتمر بمجلس الدوما، الإثنين، إن هذه التقديرات تستند إلى رأي المتخصصين الذين لا يُشك في كفاءتهم، وحسب معاينته خلال عمله في مسجد موسكو الكبير للزيادة المستمرة في عدد مرتاديه.

وأكد عين الدين ضرورة توفير عشرات المساجد الجديدة ذات البنية التحتية الثقافية والتربوية المناسبة في أكبر المدن الروسية.

ودعا لتوفير حزمة ضمان اجتماعي لرجال الدين الإسلامي، وتنظيم مراكز علمية وتعليمية للهوية الإسلامية إلى جانب مراكز العلوم الأكاديمية.

وتحدث المفتي عن حواجز مصطنعة في روسيا لتعويق انتشار الإسلام، ينبغي القضاء عليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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