سياسة
2 دقيقة قراءة
الخارجية الإيرانية: زيارة الأسد سبب طلب ظريف الاستقالة
انتقدت الخارجية الإيرانية في بيان لها عدم التنسيق مع الوزير جواد ظريف حول زيارة رئيس النظام السوري إلى طهران، مشيرة إلى أن استقالة ظريف كانت على خلفية عدم التنسيق مع الوزراة.
الخارجية الإيرانية: زيارة الأسد سبب طلب ظريف الاستقالة
الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض استقالة ظريف  / AA
5 مارس 2019

قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الثلاثاء، إن وزارته لم تكن تعلم بأي شكل من الأشكال بزيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى طهران.

وانتقد قاسمي في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة عدم إبلاغ الخارجية الإيرانية بمعلومات عن زيارة الأسد ولقاءاته في طهران.

وأوضح أنه "لم يتم إبلاغ وزارة الخارجية عن أي مرحلة من مراحل هذه الزيارة حتى انتهائها".

وعن سبب تقديم وزير الخارجية جواد ظريف استقالته، أشار قاسمي إلى أن "أحد أسباب استقالة ظريف هو عدم التنسيق مع وزارة الخارجية، ومع ذلك، كما أوضحنا سابقاً، فإن استقالة الوزير لم تكن نتيجة لمسألة شخصية، لقد كانت جهود ظريف من أجل الارتقاء بوزارة الخارجية والمؤسسات الدبلوماسية إلى مكانتها الأصلية".

وفي 25 من فبراير/شباط الماضي أعلن ظريف استقالته من منصبه، وأكد على حسابه في موقع إنستغرام أنه لن يستطيع مواصلة مهمته وزيراً للخارجية، دون أن يوضح سبب الاستقالة.

وعقب الإعلان كشفت وسائل إعلام إيرانية أن زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد لطهران في 25 من الشهر الماضي كانت السبب وراء تقديم ظريف استقالته من منصبه.

وحينها نقل موقع انتخاب الإخباري عن ظريف قوله "بعد الصور التي التقطت خلال مباحثات اليوم (بشار الأسد مع المسؤولين الإيرانيين) لم يعد لجواد ظريف اعتبار في العالم كوزير للخارجية".

فيما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (غير رسمية) أن المباحثات التي قصدها ظريف في تصريحاته هي اللقاء الذي جمع بشار الأسد بالرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد الأعلى علي خامنئي.

ووصل بشار الأسد طهران في 25 فبراير/شباط الماضي في أول زيارة معلنة منذ اندلاع الأزمة السورية قبل نحو 8 سنوات، التقى خلالها كلاً من روحاني وخامنئي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us